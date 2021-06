Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Constanta, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei de catre persoanele evaluate. Averea comisarului…

- La implinirea a 74 de ani de la primul spectacol al Operei Naționale Romane din Timișoara, pe 27 aprilie, marele tenor de talie internaționala Corneliu Murgu a trecut in eternitate. Acesta a condus timp de 19 ani Opera din Timișoara.

- Cei doi agenti de politie din Pitesti, acuzati ca au ucis un barbat, au fost eliberati. Unul dintre jandarmii implicati in caz a fost arestat. Cei doi agenti de politie din Pitesti, acuzati de purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte au fost eliberati. Curtea de Apel Pitesti a decis ca acestia…

- Organizatia Salvati Copiii lanseaza campania „Prima aniversare”, dupa ce, anual, Romania inregistreaza aproximativ 1.200 de decese in randul copiilor care nu apuca implinirea varstei de un an. In primele noua luni ale anului trecut, 825 de copii au murit inainte de a implini un an, arata organizatia…

- O fetița de 3 ani care se juca pe o alee pavata a murit dupa ce a fost calcata, luni dupa-amiaza, la Vicovu de Jos (județul Suceava), in curtea unei societați comerciale, de mașina condusa chiar de tatal ei, potrivit Antena 3. In jurul orei 15.30, un tanar de 27 de ani, din Vicovu de Jos,…

- Fostul director interimar al Teatrului German din Timisoara, Ioan Boldurean s-a stins astazi din viata, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Avea 65 de ani. Ioan Boldurean a pierdut lupta cu nemilosul virus, in ultimele zile fiind internat la Casa Austria. El a ajuns acolo dupa ce a avut o complicatie…

- Fostul director general al societații de termoficare a Timișoarei este, oficial, director adjunct „plin” la Colterm. El a promovat concursul pe post, fiind singurul care a trecut proba dosarelor. Societatea cauta acum și director economic.