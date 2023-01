Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei anunta o ancheta administrativa a Corpului de Control al ministerului Energiei si cere demisii dupa accidentul de la Complexul Energetic Oltenia, in care au murit trei mineri. Virgil Popescu a transmis ca va avea loc o ancheta administrativa a Corpului de Control al ministerului Energiei,…

- USR cere din nou, miercuri, demisia ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, dupa ce Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai a confirmat plagiatul și i-a cerut, la randul ei, lui Bode sa-și refaca teza de doctorat și sa-și retraga cartea bazata pe lucrare. „Universitatea „Babeș-Bolyai” a confirmat…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, luni, ca deja se tiparesc taloanele de pensie aferente lunii ianuarie 2023, care prevad pensiile marite. „Se tiparesc deja taloanele de pensie aferente lunii ianuarie 2023, care prevad pensiile marite, dar si ajutorul de tip on-off, a carui prima transa se…

- USR si Forta Dreptei vor depune motiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, „pentru esecul inregistrat in procesul de aderare la Schengen”, a anuntat Ludovic Orban. „Am decis ca parlamentarii din Forta Dreptei, alaturi de cei din USR, sa depunem luni o motiune impotriva ministrului…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu – actual deputat – a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicitații, fiind acuzat de trucarea unui concurs de angajare in minister.…

- George Simion s-a dus la ministerul Energiei, unde ministrul Virgil Popescu programase o conferința de presa privind controversata taxa pe soare. Liderul AUR a ținut un scurt discurs in sala de conferințe, in locul ministrului, care nu a mai ieșit din birou. Simion s-a dus chiar la ușa cabinetului demnitarului,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, sambata, la Prima TV, despre voucherele pentru energie, afirmand ca este vorba despre a se da un ajutor financiar pentru aceasta iarna si altul pentru iarna viitoare. El a precizat ca despre aceste vouchere s-a discutat in coalitie, la nivel de principiu…

- Barbatul din localitatea Bascov care in luna august a acestui an și-a ucis cinci membri ai familiei a fost trimis in judecata, a anunțat, joi, Parchetul Tribunalului Argeș. Victimele au fost parinții, sora, fratele și nepoata de 5 ani, pe care barbatul i-a ucis folosind o piatra de aproximativ 10 kilograme,…