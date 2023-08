Stiri pe aceeasi tema

- Romania a autorizat compania chineza Lenovo sa participe la rețeaua 5G, in condițiile in care țara noastra are din 2021 o lege special creata pentru a ține la distanța companiile chineze, din cauza suspiciunilor majore privind implicarea statului comunist chinez in activitați de spionaj tehnologic.…

- Politistii prahoveni au dus la audieri, sambata, 11 persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de delapidare, complicitate la delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si contrabanda asimilata. Ancheta a pornit de la o captura de bijuterii nedeclarate la vama.…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, un numar de 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. ”In ultimele 24 de ore, un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza…

- Bulgaria and Romania’s access to the Schengen may be a talking point during the Justice and Home Affairs (JHA) meeting in October, the Spanish ambassador to Romania said during a press conference on Monday, according to Euractiv. The Schengen area must function “respecting its original spirit, i.e.…

- Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania intre 2019 și 2021, a atras atenția, intr-un interviu acordat DC News, asupra faptului ca Federația Rusa are o campanie foarte puternica de fake news. Analistul politic Bogdan Chirieac a discutat impreuna cu Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania in…

- In anul 2022, 11.276.660 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, reprezentand 59,2% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 264.473 persoane mai mult decat in anul 2021, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). ”In anul 2022, un numar de 11.276.660…

- Prima gafa a lui Marcel Ciolacu in calitate de premier a putut fi auzita, joi, la conferința de presa prilejuita de lansarea investiției „Neptun Deep”. „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, a spus Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat vineri, demararea procedurilor de investiție…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…