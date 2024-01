Foşti militari din Europa de Est, acuzați de spargeri de vile de lux în Spania O grupare criminala din care faceau parte foști militari provenind din Europa de Est specializata in spargeri de vile de lux in Marbella, sudul Spaniei, a fost destructurata de catre poliția spaniola. Gruparea a fost implicata in 71 de spargeri de locuinte, de unde au fost furate in special bijuterii si ceasuri de lux, majoritatea avand loc in statiunea Marbella, insa au fost date spargeri și in Malaga, Torremolinos si Estepona.Poliția spaniola a anunțat ca au fost arestate sase persoane, intre care seful bandei, „un albanez specializat in jafuri armate”.Membrii gruparii erau foști soldați, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

