Jakub Jankto (27 de ani), fotbalist ceh imprumutat de Getafe la Sparta Praga, a dezvaluit luni ca este homosexual. Jakub a fost casatorit cu modelul Marketa Ottomanska pana in 2021. In urma anunțului facut de fostul soț, Marketa a reacționat. „Precum toata lumea, vreau sa-mi traiesc viața in libertate, fara frici, fara prejudecați, fara violența, ci cu iubire. ...