Fosta IUBITĂ a Roxanei Vancea S-A SINUCIS - FOTO Roxana Vancea este in doliu, dupa ce una dintre cele mai bune prietene de-ale ei, dar și fosta iubita, s-a sinucis. Elena este antrenoarea de fitness cu care vedeta se saruta și iși confirmase bisexualitatea, anunța Romania TV. Sexoasa bruneta era emigrata in Spania cu cateva luni in urma, unde parea sa fie fericita alaturi de barbatul pe care il iubea. Cu toate acestea, un mesaj bizar, aparea pe contul ei de socializare, iin urma cu cateva zile, scrie Wowbiz.ro. ”Afisezi ce doresti pe fb Sau insta, dar vorbeste putin ca faci praf cand nu stii de la ce adresa chemi taxiul dimineata!… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

