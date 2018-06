Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații ICCJ au decis achitarea lui George-Adrian Scutaru, fost consilier prezidențial al lui Iohannis, și a lui Dan Ștefan Motreanu, fost deputat PNL. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 10 zile.Amintim ca, in 2015, procurorii anticoruptie i-au trimis in judecata…

- Tot scandalul legat de condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare tocmai a luat o intorsatura neașteptata. Un fost consilier prezidențial a declarat ca șeful PSD va fugi din țara la momentul oportun. Fostul consilier prezidențial Sebastian Lazaroiu reactioneaza dupa ce presedintele PSD si al Camerei…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 26 iunie sentinta definitiva in dosarul in care fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata in prima instanta pentru favorizarea infractorului. La ultimul termen de judecata, desfasurat marti, un procuror de la…

- Fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat luni de Tribunalul Bihor la 8 ani de inchisoare cu executare pentru infractiuni de coruptie. Instanta a dispus confiscarea de la Kiss a peste 5,5 milioane de euro, sentinta nefiind definitiva.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, in prima instanta, achitarea lui Victor Ponta si a lui Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata de DNA.