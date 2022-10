Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere delimitarea PNL de „suspiciunile ce planeaza asupra colegului lor de partid” și „sa iși clarifice cat mai repede poziția in aceasta chestiune”. Catalin Boboc este acuzat de furt de curent electric , dupa ce furnizorul de energie din Braila a sesizat polițiștii ca ar fi identificat un contor…

- „In legatura cu cercetarea penala pentru furt de energie demarata impotriva liberalului Catalin Boboc, asteptam ca PNL sa isi clarifice cat mai repede pozitia in aceasta chestiune. In contextul crizei energetice, in care cetatenii mizeaza pe masuri de protectie din partea Guvernului, un astfel de caz…

- Fostul secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Catalin Boboc a declarat pentru Realitatea Plus ca la mijloc este o confuzie."Mi-e și penibil sa vorbesc pe acest subiect. Am contor, am contract. Platesc factura. Asta este tot ce ține de mine. Mai departe, ca este o confuzie sau ca…

- Luni, 3 octombrie, un angajat din cadrul S.D.E.E Muntenia Nord - Sucursala Braila, a sesizat ofițerul de serviciu al Poliției Municipiului Braila cu privire la faptul ca, in urma unor verificari efectuate pe raza municipiului, ar fi identificat un contor branșat ilegal, aflat sub tensiune. Polițiștii…

- Luni, 3 octombrie, un angajat din cadrul S.D.E.E Muntenia Nord - Sucursala Braila, a sesizat ofițerul de serviciu al Poliției Municipiului Braila cu privire la faptul ca, in urma unor verificari efectuate pe raza municipiului, ar fi identificat un contor branșat ilegal, aflat sub tensiune. Fii…

- Coalitia de guvernare a decis aplicarea unei mariri salariale pentru bugetari cu un sfert din diferenta prevazuta de Legea 153, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciuca. „Am discutat, a fost o chestiune in care s-au solicitat mai multe interventii pe o serie de drepturi salariale. In momentul de fata…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind aplicarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea bugetarilor ar fi fost retras de Ministerul Muncii din Consiliul Economic si Social (CES), iar acest lucru este un semn rau pentru noi, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National…

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 au transmis, joi, un comunicat de presa in care anunța rezultatul controlului efectuat de Curtea de Conturi la primaria sectorului 1. „Atacurile furibunde si nefondate pe care Clotilde Armand le emana la adresa noastra in aceasta perioada, atat in media, cat si pe…