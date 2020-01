Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Constantin Popa, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, a fost condamnat definitiv, miercuri, de Instanta suprema la sase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost acuzat de mai multe fapte de coruptie. In acelasi dosar au fost achitati definitiv Gabriel Mihalache,…

- Fostul prim procuror al Parchetului Bihor, Vasile Popa, a fost condamnat definitiv miercuri, 22 ianuarie, intr-un dosar al DNA in care era acuzat, printre altele, de santaj si coruptie. Initial, magistratul fusese achitat pentru toate infractiunile, mai putin de santaj.

- Liderul extremei stangi franceze, Jean-Luc Melenchon, a fost condamnat la trei luni de inchisoare cu suspendare si plata unei amenzi de 8.000 euro pentru intimidarea autoritatilor care il anchetau in legatura cu posibile nereguli privind finantarea, a anuntat luni un tribunal din Paris, potrivit Reuters.…

- Profesorul de la o școala din Bistrita-Nasaud condamnat la patru luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit doi elevi nu a fost lasat nici marți sa intre la ore, potrivit Mediafax.Parinții elevilor școlii din Șanț nu i-au permis nici marți profesorului de sport accesul in școala, astfel…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, la Bastia, in Corsica, dupa ce a fost gasit vinovat de complicitate la rapirea si sechestrarea unei tinere romance, in aprilie 2018, pe insula franceza, relateaza AFP.

- Magistratii Curții de Apel Craiova au decis, joi, amanarea pe 27 noiembrie a procesului in care Dianu Felix a fost condamnat in prima instanta la 19 ani de inchisoare. „Amana cauza la 27.11.2019, ora 12.00, pentru administrare probatorii”, a decis instanța. Barbatul din…

- Aidan James (29 de ani) a fost condamnat de tribunalul penal Old Bailey la un an de inchisoare pentru participare la o organizatie terorista si la trei ani de inchisoare pentru trafic de cocaina, pedepse pe care el trebuie sa le efectueze consecutiv. Este prima data cand un cetatean britanic…