Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte din Burkina Faso, Blaise Compaore, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata pentru participare la asasinarea predecesorului sau. Thomas Sankara a fost ucis impreuna cu 12 colaboratori ai sai in timpul loviturii de stat din 1987.

- Un medic roman din Oradea este raspunzator pentru o crima teribila care a avut loc in anul 2016 in oradea. Barbatul și-a impuscat mortal amanta si l-a ranit grav pe sotul femeii. Mai mult decat atat, scenele terifiante au avut loc chiar sub ochii copiilor cuplului. Romanul a fost condamnat la inchisoare…

- Un roman, care și-a omorat mama, cu sange rece, va face inchisoare pe viața, in Italia. Cei doi au avut un conflict, iar el a lovit-o pe femeia care i-a dat viața cu un obiect contondent, iar din pacate, ea s-a stins din viața. Barbatul s-a predat singur carabinierilor, dupa ce a comis aceasta fapta.

- Un pakistanez condamnat la inchisoare pe viața in 2019 pentru ca și-a ucis sora, model pe rețelele sociale, a fost achitat și va fi eliberat pentru ca a fost iertat de parinți conform legii islamice.

- Un pakistanez condamnat la inchisoare pe viața in 2019 pentru ca și-a ucis sora, model pe rețelele sociale, a fost achitat și va fi eliberat pentru ca a fost iertat de parinți conform legii islamice, a confirmat avocatul familiei.

- Profesorul universitar Ioan Bogdan, primul presednte al Curtii de Conturi a Romaniei de dupa reinfiintare, s-a stins din viata. Citește și: Campulungeanca Andra Oproiu s-a calificat in a doua semifinala Eurovision “Primul presedinte al Curtii de Conturi a Romaniei dupa reinfiintarea sa in anul 1992,…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Alba Iulia, dependent de jocuri de noroc si substante halucinogene, incearca sa scape de o pedeapsa de 5 ani de inchisoare cu executare pentru trei infractiuni: talharie, furt calificat si operatiuni financiare in mod fraudulos.

- In editia de luni 11 ianuarie 2022, a emisiunii "Omul zilei" de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu a avut-o ca invitat pe inimoasa Neagu Milica, presedinte Aschf-r, Buzau. Fiind o zona delicata, aceea a oamenilor cu dizabilitati si nevoi speciale, Gabriela a reusit sa o determine pe invitata, in cele…