- Boris Nadejdin a declarat miercuri ca a depus 105.000 de semnaturi la Comisia Electorala Centrala, suficient din punct de vedere tehnic pentru a-l contracandida pe actualul președinte Vladimir Putin in alegerile prezidențiale din martie, relateaza Reuters.In ciuda faptului ca nimeni nu se așteapta ca…

- Razboiul lui Vladimir Putin din Ucraina a impins multe dintre țarile din vecinatatea estica a Uniunii Europene mai aproape de Occident, dar sunt și altele, cum e cazul Georgiei, care au ales sa urmeze calea Rusiei spre dictatura, potrivit unui nou raport citat de Politico.

- In urma declanșarii razboiului din Ucraina, un val masiv de ruși și-au parasit patria, adanc marcați de sentimente contradictorii de vinovație și dezamagire. Unul dintre acești exilați, Evgheni Kosgorov, in varsta de 38 de ani, a luat o decizie curajoasa in iunie 2022, parasind Rusia impreuna cu soția…

- Serghei Medvedev, membru al consiliului local din orașul rus Perm, a fugit in Georgia, țara vecina, in urma unor reacții negative și a unor amenințari anonime dupa o postare online in care l-a criticat pe președintele Vladimir Putin, precum și invazia Rusiei in Ucraina, informeaza Politico.Intr-o…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost nevoit sa implore Coreea de Nord sa furnizeze Rusiei arme pentru razboiul din Ucraina, a declarat secretarul britanic al Apararii Grant Shapps, potrivit Business Insider.

- Vladimir Putin a vizitat luni, in prima zi a anului, militari rusi raniti care sunt tratati la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca se schimba in favoarea Rusiei cursul razboiului din Ucraina, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si vrea sa puna capat razboiului,…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi opoziția fața de interzicerea avortului. In același timp, le-a recomandat femeilor sa evite aceasta procedura și a invocat situația declinului demografic al Rusiei. „Imi amintesc de interdictiile din timpul campaniei impotriva alcoolului”, care a determinat…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat joi impotriva interzicerii avortului, dar a facut apel la femei sa nu recurga la aceasta procedura, invocand scaderea populatiei Rusiei, relateaza AFP. Avortul este legal in aceasta tara de zeci de ani, insa mai multe regiuni din Rusia au restrictionat recent…