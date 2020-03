Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Nistor face o manipulare ticaloasa in legatura cu izolarea la domiciliu la parlamentarilor liberali Carmen Harau: <<Ieri m-am autoizolat la domiciliu, deoarece am luat contact cu un coleg senator venit la Parlament cu Covid-19 dupa el. In citeva zile voi afla rezultatele…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, care s-a aflat vineri pe santierul Autostrazii Sebes - Turda, si-a intrerupt vizita dupa ce a fost pe lotul 1, fara a se mai deplasa pe intregul lot II, luand decizia de a se deplasa spre Bucuresti, dupa ce s-a stabilit ca liderii PNL sa intre in…

- Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID 19 coronavirus si internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj Napoca, Constanta si Craiova au starea generala de sanatate buna, iar pacientii in varsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie, transmite Grupul de…

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

- Unul dintre magistratii CCR a explicat pentru „Adevarul” de ce i-a dat CCR dreptate lui Marcel Ciolacu in disputa cu Klaus Iohannis. Presedintele nu a respectat articolul 103 din Constitutie, care presupune consultari pentru a forma o majoritate parlamentara. Or, Iohannis a desemnat deliberat un premier…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, in ședința Consiliului General al Primariei Capitalei in cadrul careia s-a votat Legea bugetului pentru anul 2020, ca alocarile bugetare venite de la Guvern sunt insuficiente, dar in momentul in care a cerut bani in plus, premierul a numit-o ”obraznica”.…

- Deputatul Marius Bodea afirma ca inclusiv tronsonul Targu Neamt-Iasi urmeaza a fi realizat din bani europeni, dupa ce cabinetul Orban va renunta in scurt timp la solutia parteneriatului public-privat propusa de guvernarea PSD."Proiectul autostrazii Iasi-Targu Mures este eligibil pentru…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, arata ca CNAIR a reușit sa caștige un proces la Curtea Internaționala de Arbitraj impotriva unui antreprenor care nu-și respecta obligațiile. Cuc arata ca acesta este un precedent istoric și sfatuiește actualul Guvern sa studieze cu atenție aceasta…