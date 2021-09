Forumul Economic Mondial se reia în 2022 la Davos WEF anunta ca urmatoarea reuniune anuala urmeaza sa aiba loc de la 17 la 21 ianuarie in celebra statiune elvetiana de ski, cu tema ”Muncim impreuna, restauram increderea”. ”Principalii conducatori de intreprinderi, de guverne si aisocietatii civile se vor reuni in persoana, pentru a aborda problema lacunelor economice, de mediu, politice si sociale exacerbate de pandemia” covid-19, au precizat joi, intr-un comunicat, organizatorii. WEF subliniaza ca pandemia covid-19 a exacerbat, de asemenea, fracturile din societate. ”Pandemia (covid-19) a antrenat schimbari profunde. Intr-o lume plina de incertitudini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

