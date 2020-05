Stiri pe aceeasi tema

- Cand autoritatile chineze au raportat primele date economice inregistrate in primul trimestru al anului, printre care se poate observa o scadere de 6,8% a PIB-ului, analistii au inceput sa scoata in evidenta lipsa unui aspect extrem de important: rata somajului, scrie Fortune, potrivit MEDIAFAX.Potrivit…

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Congresul National al Poporului - CNP, organul legislativ din China - a adoptat joi legea securitatii nationale pentru Hong Kong, informeaza dpa. Reglementarea a declansat noi proteste in Hong Kong si a provocat reactii critice din partea Statelor Unite, care considera ca Beijingul afecteaza…

- Statele Unite au solicitat miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema controversatei legi de securitate dorite de Beijing pentru Hong Kong, dar China s-a opus desfasurarii acesteia, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP. In baza noilor proceduri introduse…

- Un tren care i-ar aparține lui Kim Jong Un a fost observat saptamana aceasta intr-o stațiune balneara aflata pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini din satelit, relateaza Reuters. Imaginile au fost realizate de grupul „38 North”, un program care supravegheaza activitațile Coreei de…

- Rata somajului in trimestrul IV 2019 a fost de 3,9%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, cel mai ridicat somaj fiind in randul tinerilor (18-24 ani), de 18,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS) publicate vineri, potrivit Mediafax.Pe…

- Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi infectii, ducand numarul total la 85.377, scrie Mediafax.Cifrele raportate la finalul zilei de joi arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele…

- CARAS-SEVERIN – Asta nu inseamna ca nu mai racim sau ca nu mai exista conditii favorabile imbolnavirilor de gripa, insa spaima creata de COVID-19 este mai mare! Oficial, epidemia de gripa declarata de Ministerul Sanatatii incepand cu data de 6 februarie 2020 nu s-a incheiat, chiar daca vremea a fost…