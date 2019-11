Forţele navale ale SUA îşi instruiesc aliaţii pentru ''protejarea navigaţiei'' în Golf SUA desfasoara impreuna cu aliatii lor din Golf manevre menite sa formeze mecanisme pentru "protectia navigatiei" in aceasta regiune strategica pentru transportul mondial si teatru al unor atacuri asupra unor petroliere puse de Washington pe seama Iranului, relateaza AFP. Aceste manevre de trei saptamani, numite International Maritime Exercise (IMX), au inceput pe 21 octombrie si sunt pe locul doi ca anvergura in genul lor. Este cea de a sasea editie a IMX, care s-a desfasurat prima data in 2012. Un total de 5.000 de militari participa la manevre, precum si 40 de nave si 17 avioane din 50 de tari.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost bancher de la banca de stat din Turcia, Halkbank - Hakan Atilla - condamnat la inchisoare in SUA pentru incalcarea sanctiunilor impuse Iranului, a fost numit luni in postul de director general al Bursei de Valori de la Istanbul, transmite Reuters potrivit Agerpres. Hakan Atilla a fost eliberat…

- Combatanti kurzi au parasit duminica orasul de la frontiera siriana Ras al-Ain asediat de fortele turce, aceasta fiind o prima retragere dupa acordul de armistitiu in nord-estul Siriei, negociat de Washington si care expira teoretic in doua zile, informeaza AFP. Anuntata joi, aceasta incetare a focului…

- Fortele kurde din Siria au cerut sambata Washingtonului sa-si "asume responsabilitatea morala" si "sa-si respecte promisiunile", SUA fiind acuzate ca si-au abandonat aliatii, vizati de o ofensiva a Turciei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ankara a lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei impotriva…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca decizia sa de a retrage trupele americane din Siria nu este o miscare de abandonare a fortelor kurde, relateaza marti DPA, preluata de Agerpres. ''S-ar putea sa fim pe cale sa parasim Siria, dar in niciun caz nu i-am abandonat pe kurzi, care sunt…

- Yemenul poate reprezenta un punct de cotitura pentru notiunea de alianta în Orientul Mijlociu. Tarile din Golf au acceptat Statele Unite ca furnizor de securitate în regiune zeci de ani, însa criza care a impus revizuirea atât a crizelor din regiune, cât si abordarea SUA…

- 'Doua rachete de tip Katiusa au cazut, una in afara ambasadei, iar cealalta la trei metri in interior de incinta ambasadei', a declarat o sursa de securitate din Zona verde, care se reduce de acum la misiunea diplomatica americana si imprejurimile sale. Un al treilea proiectil a cazut in fluviul…

- SUA au instituit sanctiuni impotriva Bancii Centrale a Iranului, a anuntat vineri la Casa Alba, in fata presei, presedintele Donald Trump, care a vorbit despre ''sanctiunile cele mai severe impuse vreodata unei tari'', decizie ce vine la aproape o saptamana dupa atacul cu drone si rachete…

- Decizia președintelui american Donald Trump privind demiterea lui John Bolton indica eșecul "strategiei de exercitare a presiunii maxime" de catre Washington asupra Teheranului, a declarat marți consilierul prezidențial iranian Hesameddin Ashena, scrie Mediafax, citând Reuters. …