Forţele aeriene ucrainene au doborât 16 drone lansate de ruși deasupra regiunii Odesa (video) Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone "Shahed", de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in cursul noptii in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii sudice Odesa, unde se afla porturile de la Dunare aflate in imediata apropiere de granita cu Romania, relateaza Reuters, conform news.ro. Rusia si-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii ucrainene pentru exportul de cereale de pe Dunare si din portul Odesa de la jumatatea lunii iulie, cand Moscova a renuntat la acordul mediat de ONU care permitea transportul sigur de cereale ucrainene… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

