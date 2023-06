Stiri pe aceeasi tema

- MIERCURI 07 iunie 2023 – CONCERT CAMERAL Cvartetul „Ad Libitum” al Filarmonicii „Moldova” din Iași, REMUS AZOIȚEI – vioara ȘERBAN MEREUȚA – vioara BOGDAN BIȘOC – viola FILIP PAPA – violoncel va susține MIERCURI, 07 iunie 2023, incepand cu ora 19:00, in Sala „Eduard Caudella” (Casa Balș), un minunat…

- Grupul de muzica veche Lupus Dacus va susține un concert special la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a Embargo Fest ce se va desfașura in perioada 9 – 10 iunie la Muzeul Satului Banațean. Trupa a luat naștere in data de 1 iulie 2002 la Arad și ofera publicului un spectacol…

- Marți, 23 mai, ora 19.00, sala Filarmonicii, va gazdui evenimentul “Cantemir 300”. Proiectul este dedicat implinirii a 300 de ani de la moartea domnitorului Dimitrie Cantemir, urmarind traiectoria influenței bizantine in muzica romaneasca. La vioara va evolua Diana Jipa, iar la pian Stefan Doniga. In…

- Artiștii Teatrului „Puck” din Cluj-Napoca vor prezenta sambata, 6 mai 2023, spectacolul nonverbal „Palaria buclucașa”, conceput de Rachel Warr din Marea Britanie, dupa o poveste de Tohby Riddle, la Volkhaus Neue Heimat din Linz, Austria. Evenimentul este programat de la ora 16 și are loc la invitația…

- Sala Auditorium Maximum, un simbol al Clujului prin prisma numeroaselor evenimente culturale desfașurate, a fost gazda unui concert simfonic extraordinar susținut de catre corul și orchestra naționala a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea - Gloria Dei.

- Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit data la care candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea functiilor de conducere din tara vor sustine proiectul privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere. La nivelul instantelor arondate Curtii de Apel Constanta, exista un singur…

- O propunere de modificare a legislatiei in acest sens extinde cu trei zile intervalul in care participantii la Revolutia din 1989 si-au riscat viata, de la momentul fugii lui Ceausescu pe 22 decembrie pana la judecarea si executarea lui, pe 25 decembrie. Cati ieseni vor beneficia de acest nou statut ?…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca propunerea facuta de reprezentantii Ministerului Justitiei, privind pragul de 9.000 de lei la abuzul in serviciu, va fi sustinuta de coalitia de guvernare. "Am discutat si cu premierul Ciuca si ne vom insusi amendamentele la aceasta lege", sustine Ciolacu.…