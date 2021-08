Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este un experiment care are loc in Silicon Valley, care stabileste deseori tendinte pentru alti angajatori mari. Facebook si Twitter reduc, de asemenea, salariile pentru angajatii care opteaza sa lucreze de la distanta si se muta in zone mai putin costisitoare, in timp ce companiile mai mici,…

- Biden vrea ca, in 2030, jumatate dintre masinile vandute in Statele Unite sa nu aiba emisii, adica sa fie electrice, hibride, reincarcabile sau cu hidrogen, potrivit unui document prezentat public de catre Casa Alba. Seful statului american urmeaza sa semneze un decret in acest sens joi. El vrea ”sa…

- GM a afirmat intr-un comunicat ca folosirea de catre Ford a denumirii BlueCruise a incalcat marca Super Cruise a GM, precum si marca Cruise. “In timp ce GM spera sa rezolve problema de incalcare a marcii comerciale cu Ford pe cale amiabila, nu ne-a ramas decat sa ne aparam energic brandurile si sa protejam…

- Monica Berescu, antreprenoare, este o jucatoare foarte activa pe piata plasamentelor financiare. In ultimii 12 ani, a deschis 10 conturi bancare in diferite valute, un depozit bancar, participand totodata la 4 fonduri financiare cu sume de pana la 105,5 mii euro. Totodata, ea a declarat ca detine actiuni…

- De cand Marea Britanie si-a incheiat procesul de iesire din UE la sfarsitul anului trecut, relatiile sale cu Bruxelles-ul s-au inrautatit, fiecare parte acuzandu-o pe cealalta de rea-credinta pentru o parte din acordul lor referitor la Brexit care acopera circulatia marfurilor catre Irlanda de Nord.…

- Elon Musk merge inainte cu planul de a deschide restaurante Tesla si a depus la finalul lunii mai actele pentru a inregistra celebrul „T” care deserveste drept logo al producatorului auto, precum si alte doua iteratii ale brandului, in vederea utilizarii acestuia in industria de food. Potrivit…

- Mii de combatanti cu fata a acoperite de cagule, din cadrul aripii militare a miscarii palestiniene Hamas, au defilat in Fasia Gaza cu lansatoare de rachete, rachete si o drona, la o saptamana dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu cu Israelul, relateaza AFP. In vehicule sau pe jos, majoritatea…

- Conflictul a avut loc luni noapte, in jurul orei 21:35, in cartierul brailean Chercea. Potrivit politistilor, din primele date, a rezultat ca mai multe persoane s-au agresat reciproc, unele dintre acestea prezentandu-se, ulterior, la spital pentru a li se acorda ingrijiri medicale. In jur de zece persoane,…