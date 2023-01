Ford Motor creşte producţia şi reduce preţurile crossover-ului său electric Mustang Mach-E, urmând exemplul Tesla Producatorul auto din Detroit a anuntat luni ca va reduce pretul automobilului Mach-E, care este comparabil cu automobilul Model Y al Tesla, cu o medie de aproximativ 4.500 de dolari, in functie de model. Reducerile variaza de la 600 de dolari la 5.900 de dolari, in comparatie cu reducerile de preturi de pana la 13.000 de dolari ale Tesla pentru Model Y, la inceputul lunii ianuarie. Analistii si investitorii de pe Wall Street au aplaudat in mare masura reducerea preturilor Tesla, ca o modalitate de a creste cererea si de a creste vanzarile, in ciuda temerilor ca aceasta miscare ar eroda unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

