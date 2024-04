Ford Motor amână producţia unui nou SUV şi a unei camionete mari, complet electrice, pentru a se concentra pe vehicule hibride Producatorul de automobile din Detroit a declarat joi ca va continua sa investeasca in vehicule electrice, dar amana productia SUV-ului cu trei randuri de locuri la o fabrica din Canada pana in 2027, de la planul sau initial din 2025. Pickupul de urmatoarea generatie, cu numele de cod ”T3” este amanat de la sfarsitul anului 2025 pana in 2026. Schimbarea planurilor pentru vehicule electrice este cea mai recenta schimbare de strategie pentru Ford si pentru intreaga industrie auto, deoarece adoptarea acestora a fost mai lenta decat se asteptau multi, iar costurile de productie raman ridicate. Marca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

