Ford iese din asociatia producatorilor romani de automobile, din cauza nemultumirilor din ultimii ani Ford Romania se retrage, incepand cu data de 1 aprilie 2020, din Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), a anuntat compania intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES.



"Ratiunea esentiala pentru care am decis parasirea organizatiei APIA tine de nevoia unei abordari unitare si fundamentate a problematicilor cu care industria auto se confrunta, astfel ca anumite aspecte semnalate de catre noi de-a lungul anilor nu au fost gestionate cu nivelul de prioritate impus in mod obiectiv de importanta fiecarui subiect in parte. Cu toate acestea, ne dorim sa ramanem… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

