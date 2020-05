Ford a reluat producția de autovehicule în România, Germania și Spania “A fost reluata producția de autovehicule Ford la fabricile companiei din Germania, Romania și Spania, dupa o suspendare de șapte saptamani din cauza pandemiei de COVID-19. In cadrul unei reporniri treptate, producția a fost reluata in ritmuri diminuate și se va intensifica treptat in lunile urmatoare pana la revenirea ei completa. Se va acorda prioritate comenzilor confirmate din partea clienților In toate spatiile sunt aplicate standardele globale ale Ford cu privire la distanțarea sociala și protocoale de sanatate și siguranța a angajatilor. In fiecare zi, angajatii sunt rugați sa efectueze… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

