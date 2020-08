Ford a avut afaceri de 2,1 miliarde de euro la Craiova, anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Ce mai mari patru jucatori globali din tehnologie au reusit sa prospere in ciuda schimbarilor negative de la nivel economic, generate de pandemia COVID-19 si de restrictiile economice, observa ziarul New York Times, citat de Mediafax. Profitul combinat al celor patru giganți tech a fost calculat la…

- Profitul Apple a crescut cu 4% in primul semestru din 2020 Apple a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 22,5 miliarde de dolari, in crestere cu 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce vanzarile s-au majorat cu 6%, pana la 118 miliarde de dolari. În al doilea…

- Amazon a obținut cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani. Singura afacere care a explodat in perioada de varf a pandemiei Retailerul online Amazon.com a obtinut in trimestrul al doilea cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani, de 5,2 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Rezultatele financiare…

- Actiunile companiei cu sediul in Chicago au scazut cu peste 2,5% in urma raportarii rezultatelor trimestriale. Vanzarile globale in termeni comparabili au scazut cu 23,9% in trimestrul al doilea, trase in joc de piete mari, precum cele Marea Britanie, Franta si America Latina. Analistii anticipau un…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat Uzina Ford de la Craiova Presedintele României Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Președintele Klaus Iohannis a mers miercuri, 22 iulie, la Uzina Ford de la Craiova. Seful statului a facut un test-drive cu noul model Ford Puma și…

- Compania rusa Gazprom a inregistrat o pierdere de 1,64 de miliarde de dolari in primul trimestru, pe fondul prețurilor scazute ale petrolului și al deprecierii rublei, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Vanzarile de gaze catre Europa, piața cheie a Gazprom, au scazut in primele trei luni ale…

- Cererea de mașini noi in Europa nu a revenit la nivelul dinainte de pandemie. Astfel ca uzina Ford din Craiova nu lucreaza la intreaga capacitate. Deși s-a incheiat starea de urgența de o luna, Ford nu a rechemat toți angajații la munca. Planurile companiei de reintregire a producției depind de cererea…

- Rezultatele financiare anuale pentru anul 2019 Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii și servicii, și-a incheiat anul fiscal 2019 in Romania cu vanzari consolidate ce insumeaza peste 2 miliarde de lei (436 de milioane de euro). Vanzarile totale nete de 6,7 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro),…