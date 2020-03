Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai mari platforme online de comenzi de mancare, foodpanda, anunța ca va oferi opțiunea de livrare fara interacțiune intre livrator și client, ca masura de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus. De asemenea, cei care platesc cu cardul au livrare gratuita. Cel mai recent bilant…

- Compania asigura livrare gratuita la plata online cu cardul, pentru trei sferturi dintre restaurantele partenere foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, anunța ca va oferi opțiunea de livrare fara interacțiune intre livrator și client, ca masura de prevenție impotriva raspandirii…

- ENGIE Romania a luat decizia de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si in conformitate cu deciziile autoritatilor. Conform unui comunicat…

- Potrivit DSP Brașov, inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in București, la INBI Matei Balș. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64 Este vorba despre pacienți care au intrat in contact cu persoane depistate pozitiv. Caz 60: Barbat, 39 ani, contact cu persoana…

- Autoritatile din judetul Timis au identificat sase persoane care au intrat in contact cu barbatul de 47 de ani confirmat marti cu coronavirus. Aceste persoane urmeaza sa fie testate si in prezent sunt izolate la domiciliu.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Timis, sase…

- Dupa mai multe verificari, autoritatile au stabilit traseul din Romania al italianului infectat cu coronavirus. De-a lungul celor patru zile petrecute in tara noastra, barbatul a intrat in contact cu zeci de persoane.

- Marea Britanie introduce un sistem de imigratie pe baza de puncte din 2021, The Guardian scriind ca ministrul de Interne, Priti Patel, vrea sa scape de muncitorii in constructii din Romania, anunța MEDIAFAX.Companiile britanice spun ca sistemul va agrava si mai tare criza de personal, in condițiile…

- Adrian Mutu (41 de ani), proaspat numit selecționer la naționala U21, și-a expus ideile de antrenorat intr-o conferința de presa la Benahaivs, unde se afla pentru cateva zile pentru a lua contact cu jucatorii eligibili pentru naționala de tineret 1. Selecționer vs antrenor de club „Imi place viața…