- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca va pune din nou în dezbatere „cât mai repede” ghidul de finanțare pentru Masura 4.1.1. - fonduri de investiții de câte 50.000-1 milion euro pentru firme, însa cu o serie întreaga de modificari fața…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a pus, vineri, in dezbatere publica OUG pentru stabilirea cadrului de implementare a PNRR, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a cerut ca documentul sa fie gata cat mai repede. MIPE anunta, vineri, ca a fost pus in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta…

- ​Președintele Consiliului IMM, Florin Jianu, a publicat, miercuri, pe Facebook, un fragment dintr-un document ce pare a fi ghidul solicitantului pentru Masura 4.1.1 - investiții în activitați productive, în care apare și data la care ar urma sa fie deschis apelul de proiecte prin care firmele…

- Antreprenorii, liber-profesioniștii și alți solicitanți eligibili au finalizat, marți, 23 noiembrie 2021, la ora 20.00, sesiunea de înscrieri la Masura 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro, ediția a doua, numarul total de aplicanți fiind mai mare decât la ediția…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, luni, în Monitorul Oficial, Schema de ajutor de stat privind Masura 4.1.1., prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambutrsabile de pâna la 1 milion de…

- Ghidul solicitantului pentru masura 4.1.1. „Investiții in activitați productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate, este in proces de consolidare la Ministerul Investițiilor…

- Guvernul pregatește ”Masura 4.1.1”- un nou program de sprijin pentru IMM. Condiții de finanțare. Cand se va publica ghidul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pregatește lansarea unui nou program de sprijin pentru IMM. ”Masura 4.1.1.” este destinat finanțarii nerambursabile a „Investițiilor…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a avansat un orizont aproximativ pentru lansarea sesiunii de înscrieri la Masura 4.1.1. „Investiții în activitați productive” (noua Masura 3”), prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM)…