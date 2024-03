Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii Vest pot obține granturi de cate 200.000-4 milioane de euro pentru afaceri in domenii diverse, de la hoteluri, restaurante sau sali de fitness la construcții, mobila ori confecții, printr-o noua schema de fonduri europene…

- Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala și Casa Naționala de Pensii Publice au transmis catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene situația centralizata cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente, anunța Ministerul Muncii.

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, vineri, lista intermediara numarul 2 a proiectelor admise la finanțare in cadrul apelului de proiecte „Digitalizarea IMM-urilor Grant de pana la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”,…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Organism Intermediar pentru Programul Sanatate, anunța ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, in cadrul acestui program, trei apeluri de proiecte, in valoare totala de peste 200 de milioane de euro. Cele trei apeluri vizeaza:…

- Cel puțin opt programe de finanțare sunt deja deschise sau in curs de a fi lansate de autoritați in acest an, alocarea totala a acestora ridicandu-se la peste 5 miliarde de euro, arata o analiza REI, grup de companii aflat in topul celor mai mari firme de consultanța specializate in atragerea de finanțari…

- Sistemul medical din zona de vest a Romaniei are la dispoziție peste 200 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Organism Intermediar pentru Programul Sanatate, anunța ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, in cadrul acestui…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) eligibile incep, marți, de la ora 11.00, inscrierile online la granturile de cate 200.000-8 milioane de euro pe proiect in județele acoperite de Programul Tranziție Justa (PTJ) 2021-2027, pe fonduri europene.

- Startup-urile inovatoare din Romania vor putea obține noi granturi de pana la 1,6 milioane de euro pe proiect, printr-o noua linie de fonduri europene, care urmeaza sa fie lansata in anul 2024, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.