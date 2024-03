​Granturi IMM 4.1.1/4.1.1 POC: Peste 1.000 de firme au primit 1,3 miliarde lei

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o serie de 800 de firme au fost admise de principiu la fondurile nerambursabile de cate 20.000-100.000 EUR din Programul pentru Digitalizarea IMM, iar acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista acestora, a treia, in urma evaluarii tehnice și financiare (ETF).

- Oamenii au inceput inca de acum cateva zile sa ceara explicații clare pe rețelele sociale la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Au incercat, de altfel, sa ia legatura cu reprezentanții instituției prin e-mail, dar mesajele li s-au intors inapoi cu explicația ca inbox-ul e plin. In tot…

- Compania Ubitech Construcții a semnat ieri, 28.02.2024, contractul pentru primul pachet de lucrari de construcții la Spitalul Regional de Urgența Cluj, care va deveni centrul principal pentru ingrijirea pacienților critici și a cazurilor complexe din regiunea de Nord – Vest a țarii. Contractul semnat…

- “Dupa mandatul de un an si sapte luni de premier, pot sa ma uit in urma si sa vad ca economia Romaniei a crescut cu 4,7%, ca am lasat in valoare nominala un PIB care a crescut cu 47 de miliarde, peste asteptari. A fost pentru prima data cand am depasit prognoza cu aproape 47 de miliarde de euro, asa…

- Pentru proiectele europene din exercițiul financiar 2014-2020, Romania a ajuns la un grad de absorbție de 93,2% pe fondurile de coeziune, anunța Adrian Caciu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania.

- Comisia Europeana a confirmat, luni, ca Romania a trimis, vineri, o cerere de plata in cadrul Facilitatii pentru redresare si rezilienta in suma de doua miliarde de euro. Banii sunt pentru investitii importante in domenii precum eficienta energetica, reducerea riscului seismic si securitatea cibernetica.…

- Comisia Europeana a primit vineri cereri de plata in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta din partea a trei state membre, Cipru, Romania, Slovacia. In cazul Romaniei, a treia cerere de plata in cadrul acestei facilitati este in valoare de 2 miliarde de euro, in granturi si imprumuturi (fara…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis vineri, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plata din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), reprezentand o eventuala finanțare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania.