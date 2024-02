Ciucă: După mandatul meu de premier, economia României a crescut cu 4,7%, am lăsat în valoare nominală un PIB care a crescut cu 47 de miliarde de euro “Dupa mandatul de un an si sapte luni de premier, pot sa ma uit in urma si sa vad ca economia Romaniei a crescut cu 4,7%, ca am lasat in valoare nominala un PIB care a crescut cu 47 de miliarde, peste asteptari. A fost pentru prima data cand am depasit prognoza cu aproape 47 de miliarde de euro, asa cum am mentionat, ceea ce reprezinta PIB-ul pe care il avea Romania in anii 2000. Deci doar depasirea. Si am ajuns la 300 de miliarde de euro valoarea nominala a PIB-ului, ceea ce a reprezentat un prag, care a fost depasit, iacata in 2023, am putut sa discutam de un PIB in valoare nominala de 330… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

