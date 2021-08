Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3,24 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 24,2% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 84,457 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 28% fata de nivelul existent la 30 iunie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul…

- In toata țara, aproximativ 7,2 milioane de persoane cotizeaza sau au cotizat la Pilonul II de pensii. In ultimii doi ani au aparut primele persoane care in momentul pensionarii, la limita de varsta, pe langa banii din sistemul public au incasat și pensie de la Pilonul II. Sau acele persoane și-au incasat…

- Cel mai mare fond de pensii din lume a anuntat vineri ca a incheiat anul fiscal cu un randament istoric, in timp ce activele sale au atins cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, transmite Bloomberg. In anul fiscal care s-a incheiat in luna martie 2021, Fondul public de pensii din Japonia…

- Daniel Stefan Armeanu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a anuntat ca institutia a finalizat cadrul de reglementare pentru digitalizarea sistemului de pensii private din Romania, iar modernizarea sistemelor informatice, in concordanta cu evolutiile recente in domeniu…

- In sistemul de pensii din Romania exista, in prezent, un deficit de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta, a afirmat, astazi, ministrul muncii, Raluca Turcan. Reforma si eliminarea inechitatilor se vor face prin Planul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista ‘o bomba cu ceas’ in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta. ‘In spatiul public circula…

- ”Creditul guvernamental a crescut in luna aprilie 2021 cu 2,4% fata de luna martie 2021, pana la 158,176 miliarde lei. In raport cu aprilie 2020, acesta a crescut cu 21,6% (17,8% in termeni reali). Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna aprilie 2021 cu 0,6% fata de luna…