Fondurile de pensii facultative, active în creștere Fondurile de pensii facultative iși cresc activele! Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 4,82 miliarde de lei, la finalul lunii ianuarie 2024, in creștere cu 28% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeași data a anului anterior, scrie profit.ro . Fondurile de pensii facultative iși cresc activele „Cele mai multe investiții au fost efectuate local (96%), majoritatea fiind denominate in lei (90%)”, conform unui raport al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Valoarea contribuțiilor virate in luna ianuarie a fost de 57,7 milioane de lei, in timp ce contribuția medie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

