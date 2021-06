Stiri pe aceeasi tema

- Guvernarea de dreapta din ultimii doi ani inseamna blocarea proiectelor de investiții, susțin primarii social democrați. Primarul comunei Campineanca Tudorel Ivan a postat pe pagina sa de facebook un mesaj insoțit de o copie a unui document emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației…

- Cele 4 miliarde de lei pentru proiectele din PNDL au fost epuizate in patru luni. Premierul Florin Cițu spune insa ca toate lucrarile de investiții vor fi finanțate, urmand ca plațile restante sa fie achitate dupa rectificarea bugetara obișnuita, la mijlocul anului. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca toate lucrarile de investiții prin PNDL vor fi finanțate de Guvernul Romaniei, conform legii. Citește și: Adio, investiții in plan local! La Guvern s-au terminat fondurile, dupa doar 4 luni/ DOCUMENT ”Clarificare : Toate lucrarile de investiții…

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 a fost adoptat in luna martie. Patru luni mai tarziu, la Guvern nu mai exista fonduri la Programul Național de Dezvotare Locala, principalul instrument prin care autoritațile locale atrag banii pentru investiții de la Guvern. Conform unui raspuns semnat…

- Romanii care au avut curajul sa iși țina banii in fondurile de investiții locale in ultimul an, pe timp de pandemie, ar fi avut astazi un caștig de chiar și peste 40%. Managerii fondurilor avertizeaza insa ca situația a fost una cu totul speciala, iar...

- Compania Braiconf a primit o finantare de 400.000 euro de la Raiffeisen Bank, garantata de EximBank, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor mari, potrivit unui comunicat de presa al bancilor. Fondurile vor fi folosite pentru a acoperi platile companiei catre furnizori,…

- Din 2017, cabinetele medicale au fost ocolite de la finanțarile nerambursabile, fie din fonduri europene, fie din fonduri guvernamentale. In timp ce programele pentru start-up au dat bani unor firme cu șanse destul...

- ​Polestar, marca de mașini electrice a Volvo, a anunțat ca a primit 550 milioane dolari finanțare de la câteva fonduri chineze de investiții și vrea sa-și extinda gama cu câteva modele noi. Volvo este deținut de compania chineza Geely care i-a dat mare independența și i-a asigurat fondurile…