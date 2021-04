Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie, mai ales acum in Pandemie, de o redresare economica și infuzie de capital. Guvernul Romaniei publicat spre dezbatere Planul Național de Recuperare și Reziliența (PNRR), care include investiții in valoare de 41,4 miliarde de euro. Acești bani vin sub forma de finanțaree in cadrul…

- Cristian Ghinea a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ca in PNRR sunt incluse si reforme pentru modernizarea Romaniei. "Pe langa investitii insa pe care le-a prezentat si premierul si vicepremierul, PNRR este despre reforme. Este un plan national de relansare si fara reforme, cu bani…

- PSD va depune la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, a declarat presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, care a precizat ca procedura va avea loc zilele viitoare. Printre argumente, se numara „decizia de a nu se mai promova exporturile romanești in afara teritoriului…

- Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a declarat ca o noua interdicție de circulație pentru reducerea raspandirii coronavirusului in Franța ar putea fi impusa doar ca masura de ultima instanța,...

- Guvernul francez se opune planurilor grupului canadian de distributie Alimentation Couche-Tard Inc. vizand preluarea rivalului francez Carrefour SA. Acest lucru pune sub semnul intrebarii tranzactia cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg, citat de Agerpres . Ministrul…

