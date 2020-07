Focare de șobolani, țânțari pe alese, duhoare peste oraș, apă termală sigilată și primar evazionist la Carei Nu ne mai puteți duce cu zaharelul chiar pe toți. Ați dat-o in balbaiala cu donațiile pentru aparatura medicala, ați tacut in privința celor peste 300 mii euro alocați din banii orașului tot pentru aparatura medicala și consumabile din care aparatul de testare COVID 19 l-ați donat satmarenilor…așa, pocnind din degete fara sa mai strangeți liste de semnaturi de la careieni daca sunt sau nu de acord. Acum suntem lasați prada țanțarilor pentru ca stropirea nu a fost efectuata in timp util și pentru ca soluțiile folosite au fost mai mult apa de ploaie. Ocupat cu coordonarea de bloggeri consilieri… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

