Bărbat în vârstă de 50 de ani, lovit de mașină la Semlac

Cu doar câteva minute în urmă, la ora 14.30, a avut loc un accident pe raza localității Semlac. Din nefericire, un bărbat în vârstă de... The post Bărbat în vârstă de 50 de ani, lovit de mașină la Semlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]