- Inca șapte persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus in cazul focarului de la școala din Capitala, unde a fost depistata noua tulpina britanica a Covid-19, informeaza Ministerul Sanatații.

- Noua din 10 persoane testate - contacți ai unuia dintre pacienții confirmați in cursul zilei de vineri cu varianta mutanta a coronavirusului - au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR. Centrul Național pentru Controlul și Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatații…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Suedia a identificat un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie. Pacientul este o persoana care a calatorit in regatul Unit. Autoritatile sanitare suedeze au anunțat, sambata, ca noua tulpina a virusului SARS-Cov-2 a fost detectata la o persoana care a calatorit…