Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 41 de persoane de la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice din Racari, Dambovița, au fost depistate cu COVID-19, a anunțat, vineri, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, la „Marius Tuca Show”.In orasul dambovitean Racari a aparut un nou…

- Focar de infecție intr-un centru de ingrijire pentru batrani din Dambovița. 41 de persoane au fost depistate cu COVID-19, informeaza Mediafax.32 de batrani și 9 ingrijitori au fost infectați cu coronavirus in oralul dambovițean Racari, la Centrul Rezidențial pentru Persoane Varstnice. "Pe data de 10…

- Un numar de 41 de persoane de la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice din Racari, Dambovița, au fost depistate cu COVID-19, a anunțat, vineri, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, potrivit Mediafax.

- Orașul dambovitean Racari a devenit cel mai mare focar de coronavirus din județ, dupa ce testele au confirmat virusul la 30 de batrani din Centrul de Ingrijire din Ghimpați și la 9 angajați. Totul ar fi pornit de la o ingrijitoare din centru, confirmata zilele trecute cu COVID-19.

- Un total de 28 de teste pentru coronavirus au iesit pana acum pozitive la centrul de batrani din Galati, inclusiv ale celor doi batrani care au decedat potrivit news.ro.Potrivit autoritatilor din Galati, in acest moment sunt infectati cu coronavirus 18 batrani din centrul respectiv si 8 persoane…

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…

- Luni sau marti, Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 si va trece in scenariul 4. Anuntul a fost facut de presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Romania are deja peste 1.500 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 , iar in conditiile in care zilnic…

- Tratamente pentru Coronavirus. lexandru Rafila, membru in Consiliul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații și presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat cum se transmite COVID-19, cum sunt tratați pacienții in prezent și care sunt posibilele tratamente care pot fi folosite.