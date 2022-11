Foamea taie pofta de joburi cu titlu pompos: românii aplică numai la anunțurile care dau direct salariul! Pe masura ce tot mai multe companii aleg sa publice salariul in anunțul de angajare, procentul candidaților interesați sa știe aceasta informație in momentul aplicarii a ajuns la 98%, potrivit platformei de recrutare online BestJobs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

