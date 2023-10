FMI: Capacităţile de reducere a cheltuielilor publice, limitate. Ciolacu nu vede criticile: Au apreciat măsurile Expertii Fondului Monetar International au prezentat, astazi, la sediul BNR, raportul dupa vizita efecutata in Romania. Specialistii FMI estimeaza o crestere economica de 2,3% pentru Romania in acest an si un deficit bugetar de 6% din PIB si recomanda autoritatilor de la Bucuresti reforme aditionale care sa reprezinte 2% din PIB. Intr-o conferinta de presa […] The post FMI: Capacitatile de reducere a cheltuielilor publice, limitate. Ciolacu nu vede criticile: Au apreciat masurile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

