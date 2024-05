Stiri pe aceeasi tema

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Romania a acordat vineri o concesiune miniera companiei Verde Magnesium, o societate cu sediul la Bucuresti, sustinuta de investitorul american de capital privat Amerocap, potrivit publicațiilor Financial Times și Ziarul Financiar. Astfel, este pentru prima data cand in UE se reia exploatarea miniera…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. Meszaros Zsombor planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal…

- Soția ambasadorului Rusiei in Romania a decedat, dupa ce i s-a facut rau in reședința din București. Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a murit, in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa. Apelul la numarul 112 a fost inregistrat puțin dupa ora 04:00. Soția…

- Ambasada rusa in Romania a reacționat duminica in cazul genții uitate sambata pe trotuar vizavi de cladirea reprezentanței diplomatice, incident care a provocat intervenția echipelor antitero. Deși admite ca a fost vorba de un obiect „ratacit”, ambasada vorbește despre o „incercare deliberata a dusmanilor…

- Negocierile intre Romania și Austria pentru aderarea completa la spațiul Schengen vor continua, aceasta fiind concluzia președintelui Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu cancelarul Karl Nehammer. Nu a fost dat insa vreun termen privind momentul cand ar putea avea loc extinderea zonei de libera circulație.…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier. „Avem poziții clare și o atitudine clara…