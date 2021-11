Flux de vaccinare blocat din lipsă de clienți A scazut numarul gorjenilor care se prezinta la centrele de vaccinare. Din acest motiv, Centrul de vaccinare care a fost redeschis la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a renunțat sa foloseasca al treilea flux de vaccinare. Din data de 26 octombrie peste 1.200 de persoane s-au vaccinat la Centrul de imunizare de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Sunt disponibile doua fluxuri de vaccinare in momentul de fața, iar media de persoane vaccinate in fiecare zi a scazut de la 200 la 100. La Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu se administreaza serul produs de compania Pfizer… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

