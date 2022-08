FLOTA. Rușii se laudă cu flota SUA Afișele de propaganda realizate de ruși pentru a celebra Ziua Marinei au in centrul lor portavionului american USS George W Bush, clasa Nimitz. Potrivit editiadedimineata.ro, pentru ca, probabil, nu a gasit nicio fotografie a singurului portavion rusesc Amiral Kuznețov, aflat la reparații in portul Murmansk de vreo trei ani, cel care a realizat afișele a […] The post FLOTA. Rușii se lauda cu flota SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

