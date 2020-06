Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme de sănătate grave Florin Zamfirescu a trecut prin momente delicate dupa ce in mediul online a izbucnit o știre falsa care-i anunța decesul. Indragitul actor, deși a facut haz de situație, a recunoscut totuși ca se confrunta cu probleme de sanatate destul de serioase. Florin Zamfirescu, care a implinit 71 de ani pe 12 aprilie, și-a liniștit fanii cu un mesaj plin de umor la adresa morții sale: „Prieteni, va mulțumesc pentru anunțul ca am murit. In felul acesta aflu și eu cum reacționeaza prietenii… Va rog sa stați liniștiți – cand va fi sa fie, va anunț personal și fara dubii, dar pana atunci nu mai puneți botul…”, a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

