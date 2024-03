Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a anuntat oficial, sambata, la Iasi, ca si-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte al partidului SOS. Aceasta si-a motivat gestul prin aceea ca a dorit sa-si salveze sotul din gheara serviciilor secrete care i-ar fi amenintat familia. Cu toate explicatiile senatoarei,…

- In plina efervescența politica, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se arata ingrijorat de viitorul omenirii. Nu vede cu ochi buni Inteligența Artificiala și crede ca ne paște un pericol. ”Acum, ne bucuram ca ne-a trimis cateva firimituri de confort in viața! Platim sa avem din nebunia…

- Intr-un incident neobișnuit, dar extrem de grav, doi polițiști au fost implicați intr-o altercație violenta in municipiul Slatina. Conform informațiilor preliminare, conflictul a izbucnit in urma unei dispute in trafic, iar unul dintre agenți a suferit rani grave, necesitand intervenția echipajelor…

- Gabriela Cristea lipsește din emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii” de la Antena Stars din cauza unor probleme de sanatate cu care se confrunta. Prezentatoarea a fost inlocuita, o alta vedeta cunoscuta modereaza show-ul matrimonial. Luni, chiar in ziua in care trebuia sa revina la Antena Stars cu…

- Adina de la Heaven și-a dorit o schimbare in 2023, așa ca, dupa 30 de ani in care a acuzat dureri, a decis sa intre in cabinetul medicului chirurg pentru operație de micșorare a sanilor. Cum se simte in prezent.

- Claudia Shik nu trece prin cea mai buna perioada, asta pentru ca fiul ei a ajuns pe mainile medicilor chiar de sarbatori. Cantareața a povestit ca micuțul se confrunta cu probleme de sanatate, iar de curand a postat o imagine cu Elyas Andrei in timp ce se afla pe perfuzii.

- O femeie din Sibiu a avut parte de șocul vieții sale dupa ce și-a cumparat o mașina la mana a doua de pe internet. La cateva zile distanța, autovehiculul a inceput sa aiba probleme, iar aceasta l-a dus la service. Ce a descoperit acolo? Sibianca a luat țeapa cu mașina cumparata de pe internet Inainte…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, anunța intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca guvernul nu va amana creșterea contribuției la Pilonul II de pensii. „Toate aceste speculații și zvonuri nu ne aduc niciun beneficiu”, spune ministrul, dupa ce Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania…