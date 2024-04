Stiri pe aceeasi tema

- Consuela di Monaco trece prin momente dificile, dupa ce a aflat ca are mai multe probleme de sanatate. Vedeta locuiește peste hotare și este nevoita sa treaca prin aceste perioade grele de una singura. Marturisește ca starea sa nu este deloc buna, avand migrene in mod constant.

- Editura Nemira marcheaza 30 de ani de la moartea lui Eugene Ionesco și aduce un omagiu contribuției sale semnificative la patrimoniul literar mondial printr-un eveniment editorial impresionant, desfașurat in colaborare cu Ambasada Franței in Romania.

- Vaduva lui Marius Țepeliga este sfașiata de durere, dupa moartea artistului. Andreea Neagoe a facut o postare induioșatoare pe rețelele de socializare. Iata ce videoclip trist a postat soția regretatului cantareț de manele!

- Florin Vasilica, fiul reputatului cantareț de muzica populara Liviu Vasilica, se afla in fața unei batalii medicale dificile. Artistul a fost diagnosticat cu un hematom cerebral, o afecțiune care necesita intervenție chirurgicala imediata. Intr-o postare emoționanta pe rețelele de socializare, Florin…

- In plus, aceasta acuza faptul ca batranul era deja inregistrat la acest spital și ca știa diagnosticul lui, deci și ce medicație ar fi trebuit sa urmeze. In schimb, batranul a avut parte de un tratament inuman din partea cadrelor medicale, ba chiar o asistenta a țipat la acesta și s-a plans ca trebuia…

- Rudele artistului spun ca acesta obișnuia sa ia pastile pentru slabit. Halucinant este și faptul ca artistul s-a simțit rau cu o zi inainte de a muri. Barbatul a ajuns la urgențe unde medicii au observat ca starea lui nu este una buna și i-au recomandat sa ramana cateva zile internat pentru ai multe…

- Claudia Patrașcanu a revenit cu acuzații foarte grave la Știrile Antena Stars. Daca pana acum declarațiile ei aveau legatura cu fostul ei soț, acum in vizorul artistei au ajuns bunicii copiilor ei, respectiv parinții lui Gabi Badalau. Mama afaceristului le-ar administra celor mici medicamente fara motiv,…

- Polițist al Penitenciarului Aiud, amenințat cu moartea de un deținut: A refuzat sa ii dea o țigara și o cafea Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, catalogat ca fiind agresiv, a fost recent condamnat pentru ultraj. Magistrații din Aiud au notat ca polițistul de penitenciar amenințat de acesta a fost…