Florin Țurcanu, fostul președinte CJ Botoșani, eliberat condiționat din închisoare Fostul președinte al Consiliului Județean, Florin Țurcanu poate merge acasa, la familie. A fost eliberat condiționat dupa doar 10 luni de inchisoare. In cursul zilei de astazi, judecatorii din cadrul Tribunalului Botoșani s-au pronunțat in favoarea eliberarii sale inainte de termen, din Penitenciar. Decizia a fost amanata cu o zi, ieri Florin Țurcanu fiind prezent la Tribunal pentru a-și expune motivele pentru care eliberarea sa ar fi fost posibila inainte de a-și ispași pedeapsa integrala. Prima cerere de eliberare condiționata a fost depusa la Judecatoria Botoșani in iulie anul acesta insa la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, judecatorii din cadrul Tribunalului Botoșani s-au pronunțat in favoarea eliberarii sale inainte de termen, din Penitenciar. Decizia a fost amanata cu o zi, ieri Florin Țurcanu fiind prezent la Tribunal pentru a-și expune motivele pentru care eliberarea sa ar fi fost posibila…

- Condamnat in 2022 pentru corupție, un fost președinte de Consiliu Județean urmeaza sa fie eliberatFostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, care in luna decembrie a anului trecut a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, care in luna decembrie a anului trecut a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie, va fi pus in libertate, in baza unei sentinte definitive pronuntata miercuri de Tribunalul Botosani.…

- Barbatul, fost adjunct al șefului de post din comuna Raducaneni, fusese condamnat la 6 ani și 10 luni de inchisoare.La scurt timp dupa ce a ajuns dupa gratii, dealerul de droguri a fost implicat in conflicte violente cu alți deținuți, motiv pentru care a depus prima cerere de eliberare condiționata.Inițial,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava au preluat ancheta in cazul tinerei moarte pe 18 august in Maternitatea din Botosani, a declarat, pentru Agerpres, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.Potrivit acestuia, masura a fost luata pentru a inlatura…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 august 2023, urmatoarele decrete: – Decret privind eliberarea din functia de procuror a doamnei Scutea Gabriela la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov, avand gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 21 iulie 2023, decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Daniel Ghita in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in prezent delegat in functia de prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia, avand gradul…

- Doi medici de la o clinica privata de oftalmologie din București au fost invinuiți de procurorii Parchetului de langa Judecatoria Sectorului 1 București pentru infracțiuni legate de aducerea ilegala a sute de cornee destinate transplantului. Acuzațiile includ introducerea sau scoaterea din țara a organelor,…