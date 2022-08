Stiri pe aceeasi tema

Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat marti pentru News.ro, dupa atacul lui Mihai Weber la ministrul Virgil Popescu pe tema crizei din energie, ca liberalii nu se cearta pe Facebook cu nimeni si nu dau replici prin postari, ci discuta institutional in coalitie". Stroe mai arata…

Reactia PNL a venit dupa ce, marti dimineata Deputatul PSD Mihai Weber a scris pe Facebook ca romanii nu pot duce la nesfarsit povara incompetentei lui Virgil Popescu si ca, tinand cont de faptul ca se apropie sezonul rece in care va creste consumul si, prin urmare, vor creste costurile atat pentru…

Președintele Comisiei de Control a SIE, deputatul PSD Mihai Weber, susține ca romanii nu vor mai putea suporta mult timp prețul "incompetenței" ministrului Energiei, Virgil Popescu. Deputatul susține ca singura soluție viabila este reglementarea prețului la energie, care va ajuta consumatorul final.…

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat joi, la Antena 3, dupa ședința de coaliție in care s-au discutat posibile scenarii legate de prețurile la energie, ca propunerea de reducere a plafonului pentru compensarea tarifului la energie electrica nu a venit de la ministrul Energiei, Virgil…

Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris sambata, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres.

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat vineri, la Antena 3, ca iși dorește ca in urma evaluarii miniștrilor de catre premierul Nicolae Ciuca, titularul de la Energie, Virgil Popescu (PNL), sa fie schimbat din funcție.

Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa pentru consumatori. Este informația pe care a clarificat-o ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Exista o batalie interna in UE pentru a atrage companiile care pleaca din Rusia, Ucraina, Belarus si Asia, insa in Romania nu exista deocamdata un loc unic de contact cu investitorii, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, in cadrul unei conferinte.