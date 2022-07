Florin Spătaru: Cupru Min nu se va închide cât timp eu voi fi ministrul Economiei Ministrul Economiei, Florin Spataru, a revenit in județul Alba și a fost din nou alaturi de angajații Cupru Min Abrud, de aceasta data, vizita fiind prilejuita de aniversarea celor 45 de ani de la inființarea companiei și cu ocazia Zilei Minerului. Ministrul Florin Spataru a participat sambata, alaturi de secretarul de stat Mihai Macaveiu și alți membri ai delegației de la București, la o intalnire impreuna cu colegi social-democrați din județul nostru, in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte referitoare la situațiile economice ale societaților din județul Alba subordonate Ministerului… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

