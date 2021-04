Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul a povestit in podcast-ul lui Damian Draghici, joi seara, amintiri din copilaria sa, dezvaluind cum se simte bunic la cei 41 de ani ai sai și ce planuri are cu partenera sa de viața, pentru o nunta in strainatate Florin Stoian, cunoscut cu numele sau de scena Florin Salam, a fost invitatul…

- Acum o cunoaște toata țara, avand fani chiar și in strainatate, dar va mai amintiți cum arata fiica lui Florin Salam la inceputurile carierei, atunci cand facea primii pași in lumea muzicii? Betty Vișanescu a deschis „sertarul cu amintiri” și le-a impartașit admiratorilor din mediul online o fotografie…

- Politia Capitalei a informat ca, in cursul zilei de luni, politistii Sectiei 19 s-au sesizat din oficiu cu privire la un eveniment in desfasurare, intr-o locuinta situata in zona de competenta."Astazi, 01 martie 2021, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 Politie s-a sesizat…

- Intervenție de urgența, in aceasta dimineața, a pompierilor militari carașeni, la un incendiu anunțat prin apel 112, in jurul orei 06.30, la o casa din localitatea Bojia (comuna Cornereva). „Au intervenit doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului…

- SCURT CIRCUIT Astazi dimineata, pompierii barladeni au fost solicitati la un incendiu, unde initial se anuntase ca exista si o victima, o batrana greu deplasabila. Din fericire, femeia a fost evacuata la timp de vecini, care au vazut casa in flacari si au sarit in ajutor, reusind sa scoata afara pe…

- Cu toții il știm pe Adrian Petrache, concurentul care a facut ravagii la X Factor, insa puțini știu ce condiții de trai duce. Nepotul lui Florin Salam și-a prezentat locuința modesta la Xtra Night Show.

- Rusia analizeaza o posibila majorare a taxelor la exporturile de grau, preconizate in prezent la 25 de euro pe tona in perioada 15 februarie - 30 iunie, a declarat luni pentru Reuters presedintele Uniunii exportatorilor de cereale din Rusia, Eduard Zernin. Rusia, unul din cei mai mari exportatori…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat marți seara, intr-o emisiune tv, ca el pledeaza pentru stabilitate și pastrarea șefilor de parchete, relateaza Agerpres.„Tocmai astaam criticat si pe vremea domnului Tudorel Toader, faptul ca vine un nouministru nu inseamna ca trebuie sa schimbe toti sefii…