Stiri pe aceeasi tema

- Florin Nița (34 de ani), portarul titular al naționalei Romaniei, ar fi fost ofertat de CFR Cluj. Internaționalul roman va pleca de la Sparta Praga in aceasta vara, iar potrivit Fanatik, echipa lui Dan Petrescu ii ofera un contract pe doi ani. Florin Nița, ofertat de CFR Cluj CFR, campioana Romaniei…

- FC Voluntari a stabilit prețul de transfer in cazul portarului Mihai Popa (21 de ani). CFR Cluj trebuie sa plateasca un milion de euro pentru a-l aduce in Gruia. Dan Petrescu vrea sa iși definitiveze lotul inaintea debutului in preliminariile Ligii Campionilor. Una dintre principalele ținte este portarul…

- Se pregatesc noi mișcari de trupe la FC Voluntari, doi jucatori urmeaza sa ajunga la ilfoveni, in timp ce portarul Mihai Popa (21 de ani) are șanse mari sa semneze cu CFR Cluj, scrie gsp.ro. Dupa cel mai bun sezon din istoria clubului in Liga 1 (locul 4 in play-off), FC […] Articolul DANIEL FLOREA AR…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, o acuza pe CFR Cluj de faptul ca a oferit prime in valoare de 3.000 de euro jucatorilor de la FC Voluntari.CFR Cluj poate caștiga al 5-lea titlu consecutiv in Liga 1, daca o invinge in aceasta seara pe Universitatea Craiova. Echipa antrenata de Dan Petrescu a…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a facut iureș in conferința de presa premergatoare partidei cu Universitatea Craiova. Concret, tehnicianul campioanei considera incredibil faptul ca FC Voluntari - FCSB (azi, 21:00) se joaca pe Arena Naționala, stadionul pe care roș-albaștrii evolueaza…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, in etapa #6 din play-off-ul Ligii 1, iar la finalul confruntarii, tehnicianul ardelenilor, Dan Petrescu, a comentat delegarea lui Istvan Kovacs la meciul Manchester City - Real Madrid din semifinalele Ligii Campionilor. Meciul Manchester City…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, in runda cu numarul 6 a play-off-ului Ligii 1. Dan Petrescu (54 de ani) a dat vina pe Cristian Panin (43 de ani) pentru cartonașul galben primit din partea arbitrului Adrian Cojocaru. Dan Petrescu a trait la intensitate maxima partida cu FC…

- Dupa ce CFR Cluj a pierdut cu CS Universitatea, 2-3, și FCSB a caștigat cu FC Voluntari 4-0, formația roș-albastra este la 5 puncte de formația lui Dan Petrescu, iar etapa viitoare se vor duela in meci direct. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.…