Premierul Florin Citu a declarat joi seara ca va propune in coalitia de guvernare ca in administratia publica locala si centrala anumite functii de conducere, cum este cea de director general sau de secretar general, sa fie pe mandat.



"Voi propune luni in coalitie ca in administratia publica locala si centrala anumite functii de conducere, cum ar fi cea de director general, de secretar general, de secretar general adjunct, sa fie pe mandat. Mandat de maxim 6 ani, la 3 ani cu reinnoirea mandatului, cu evaluare, exact cum se intampla in toate tarile dezvoltate in administratia publica,…